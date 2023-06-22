Проводить солдат пришли чиновники, офицеры, волонтёры, родственники и друзья.

Более 50 бойцов из Владимирской области отправились служить в зону СВО. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Во Владимире 20 и 22 июня на площади у Дома культуры состоялись новые отправки контрактников в учебки Минобороны. Проводить солдат пришли чиновники, офицеры, волонтёры, родственники и друзья.Военком Юрий Гусаров вручил каждому солдату информационную брошюру с правилами поведения и выживания в зоне боевых действий. Среди тех, кто уехал в войска - медсестра из Владимира Елена.«Работа есть работа, но кому-то нужно идти и помогать нашим парням в зоне СВО» – подчеркнула она.