С осужденного взыскали 83 тысячи рублей – общий размер взяток, которые он получил на своей должности. Теперь бывшему начальнику остается выплатить еще 800 тысяч рублей штрафа. Как сообщили в

С осужденного взыскали 83 тысячи рублей – общий размер взяток, которые он получил на своей должности. Теперь бывшему начальнику остается выплатить еще 800 тысяч рублей штрафа. Как сообщили в прокуратуре, в 2019 году начальник ГИБДД по Гороховецкому району специально “не замечал” нарушения закона. Мужчина знал, что ГУП «ДСУ № 3 Гороховецкого ДРСУ» используют неисправный транспорт.