Бывший полицейский не смог оспорить приговор за сломанную задержанному ногу. Судом установлено,...

Бывший полицейский не смог оспорить приговор за сломанную задержанному ногу.Судом установлено, что 14 марта 2021 года он задержал мужчину за совершение административного правонарушения. И в опорном пункте полиции применил в отношении него специальные средства и физическую силу, причинив тяжкий вред его здоровью (перелом правой голени).Подсудимый вину не признал, но получил 3 года общего общего режима, с лишением права занимать должности в органах внутренних дел на 2 года, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.В апелляции адвокаты осужденного просили приговор отменить и его оправдать. Однако судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда приговор оставлен без изменения.Фото: https://www.pxfuel.com