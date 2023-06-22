В целом ряде регионов ЦФО ожидаются ливни, сильный ветер (до 17 метров в секунду) и грозы.

Через Владимирскую область 23 июня пройдёт «ныряющий» циклон. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.В целом ряде регионов ЦФО ожидаются ливни, сильный ветер (до 17 метров в секунду) и грозы.«Ныряние» воздушных масс произойдёт с северо-запада на юго-восток. Это приведёт к ухудшению погоды в целом ряде регионов», - подчеркнул эксперт.Ранее сообщалось о том, что владимирцев в конце недели ожидают