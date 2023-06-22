Дни жизни даже горькие цени, ведь навсегда уходят и они.

Дни жизни даже горькие цени, ведь навсегда уходят и они.Есть в осетинском фольклоре особое место истины и воздаяния,куда живым дороги нет. По преданию, попадают в СтрануМертвых для встречи с усопшими предками.Потомки аланов верили: душа человека вечна, а смерть — это переход впространство с прежним укладом жизни, где каждая семья существует в единстве.На Северном Кавказе ислам начинает распространяться в XVI веке, у осетин же находитотклик гораздо позже — в середине XVIII века, причем не повсеместно. Христианство народ тоже несразу признал. Обе религии затмевал языческий культ предков. Мощные духовныевоззрения того времени отражает древний некрополь близ села Даргавс Северной Осетии.Комплекс склеповых сооружений "Город мертвых"расположился на склоне ущелья. Он процветал в период позднего Средневековья, авпоследствии стал туристическим объектом.И на погосте бывают гостиМогильник считается самым крупным на всем Северном Кавказе.Купив входной билет за символические 100 рублей, посетителю открывается вид на95 склепов, это родовые усыпальницы — в каждой захоронены до 100 человек.В основном склепы в Даргавсе наземные с двумя-тремя ярусамипогребений, башенного типа и двухскатного. Крыши из сланцевых плит в видеступеней, а стены из грубо обработанных камней, скрепленных известковымраствором. В Средневековье осетины покрывали их штукатуркой и красили в цвет охры. Усопших заносили в камеры усыпальниц через лазы — специальныеотверстия в стене с разных сторон.Есть в "Городе мертвых" и полуподземные родовые склепы,где обычно хоронили на одном ярусе. Все такие сооружения впущены в склон.Характерный элемент некоторых — пристроенная к фасадным стенам аркообразнаяниша.Куда мать, туда и дитяБлагодаря вентиляционным отверстиям в склепах и микроклиматуДаргавса, трупы естественным образом превращались в мумии. Так в каждойусыпальнице легко умещались несколько поколений родственников. А когдасвирепствовала чума, больные пролезали в склепы к останкам своих предков иготовились там умирать.Большая часть захоронений в "Городе мертвых"открытая. Труп вносили внутрь склепа, укладывали на погребальный настил илипол. Изредка челюсти раздвигали тугим матерчатым кляпом, а глазницы затыкали обрывкамихолста, скрученными в жгут. Иногда тела оборачивали саваном. Покойниковоставляли лежать на спине. У некоторых мертвецов одна рука была согнута в локтеи располагалась на груди.Бывало, усопших хоронили в ладьевидных колодах, которыевыдалбливали из цельного бревна, расщепленного пополам. Вероятно, этиритуальные лодки связаны с преданиями о Реке мертвых — границе между двумямирами, которую покойный должен пересечь.Крайне редко в некрополе Даргавса мертвецов провожали вдеревянных ящиках. Гробы для "Города мертвых" делали из отесанныхдосок без гвоздей по принципу шипового соединения.Всякому свой крестСтаринные традиции захоронения осетин — оттенки духовной культуры различных форм. Это похоронно-поминальный плач, траурныйтанец, ритуальный костер, скачки и многое другое. Особое значение имеет обрядпосвящения, в том числе далеко за пределами Даргавса и "Городамертвых". Усопшим посвящали пищу, напитки, коней. Новоиспеченная вдовасрезала косу и укладывала покойному мужу на грудь, чтобы в загробной жизни непотерять его.По представлениям древних осетин, в Стране Мертвых похожаягеография. Там светит специфическое солнце, имеются горы и равнины, поля илеса, реки и озера. Покойники так же ведут хозяйство, как и в земной жизни. Такчто не дело туда провожать с пустыми руками.Чтобы уважить умершего, его хоронили в нарядной одежде. Ачтобы он не знал нужды в загробном мире, с телом оставляли много полезных вещей.В склепах Даргавсского некрополя были обнаружены наперстки, ножи, деревянная икерамическая посуда, одежда, кисеты, украшения и многое другое. Некоторыеценные вещицы хранятся в музее.Посещая в Осетии "Город мертвых", важно понимать,что средневековые траты по случаю смерти были огромными. Осетины неукоснительносовершали поминки по усопшему больше 10 раз в год. Идея заключалась в том,чтобы покормить мертвого, так как без еды в Стране Мертвых уж очень тяжко. А напоминках он якобы наблюдает за трапезой и насыщается от вида блюд.Что посеешь, то и пожнешьЛюди заботились о похороненных в "Городе мертвых" членахсемьи еще и ради выгоды. Так живые могли рассчитывать на благосклонность,защиту, покровительство предков наряду с богами и небожителями. Земной изагробный мир якобы связаны: мертвецы могут навещать родных, которые еще неотправились на тот свет.Покойный уносит в Страну Мертвых свои привычки ипотребности, строй общественной и семейной жизни. Причем умершие, как и наземле, группируются в загробном мире по фамилиям, родам и семьям. Из этогоследует, что почитать предков нужно обязательно, иначе весь род окажется вбеде.Вся семья вместе, так и душа на месте"Город мертвых" в Даргавсе визуально выглядит какнеординарный жилой комплекс. Правда, в мини-домиках атмосфера явно заупокойная:разбросанные черепа и кости, признаки мародерства.Отсюда вопрос: зачем осетинам позднегоСредневековья понадобились именно склепы, если раньше использоваликатакомбы и каменные ящики?Народ экономил землю, ведь она была на вес золота. Нельзя отрицать и влияние культа предков. Традиционнымжилищем семьи в старину была родовая башня, форма которой отражена вархитектуре склепов. Сам по себе башенный архетип — это модельмакрокосмоса.Таким образом, "Город мертвых", которым славитсяДаргавс, это проекция населенного пункта, который возвели осетины длякомфортного пребывания в Стране Мертвых. Они верили, что в загробном миревстретятся на территории некрополя и близкие не потеряют другдруга под одной крышей.Где бы ни умер осетин, его останки старались перевезти изахоронить на своем кладбище, чтобы на том свете душа находилась в обществеродственников. Когда ислам и христианство прочно укрепились на территорииСеверной Осетии, многие нарочито отказались языческих верований. Однако почитать семью во всем ее могуществе никто не перестал.Без семьи и рода — нет народаЕсть у осетин такая пословица: "Кого любишь, тот и родственник".Издавна жители гор славились гостеприимством и добротой по отношению к соплеменникам. Доминантанациональной культуры — в стремлении к общему благу, а не единичному. Оттого и хоронили покойника в "Городе мертвых" люди со всей округи, разделяя одно горе, одну историю, одну кровь и одну родину.Благодаря теплым товарищеским чувствам, у осетин появился обычай взаимопомощи — зиу. Каждый житель аула от всей души откликался на нужды другого, не принимая во внимание ни родство, ни свои личные интересы.С течением времени этническая вера утратила немало ритуалов, основанных на мифах и легендах. Да и "Город мертвых" в Даргавсе с XX века совсем не принимает покойников. Порой не только осетины, но и представители других народов забывают о связи с родом. Может, просто не видят полет души в загробное царство, где ее заждались у домашнего очага.