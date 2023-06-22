Губернатор Александр Авдеев принял участие в заседании Общественной палаты Владимирской...

Губернатор Александр Авдеев принял участие в заседании Общественной палаты Владимирской области.Это первая пленарная встреча палаты в новом составе. Какие инициативы звучали, расскажет Кристина Иванова.Новый состав областной Общественной палаты сформирован в феврале - и за это время команда общественников уже успела себя проявить. Это в своем приветственном слове отметил губернатор Александр Авдеев. Глава региона также подчеркнул важность вопросов повестки. В частности, совершенствование поддержки владимирских НКО, которые входят в тройку самых активных в стране.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- То, что мы сегодня обсуждаем, будет работать годы и десятилетия. Отмечу, что кумулятивный эффект совместной деятельности власти и общества всегда выше, чем если бы мы действовали по одиночке. И в связи с этим желаю нам всем плодотворной успешной работы.Владимир Киселёв, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Вы глубоко вникаете в, наверно, самые проблемные, самые непростые вопросы Владимирской области, рассматриваете их на своих заседаниях, вырабатываете предложения для органов власти, за что мы вам очень и очень благодарны.В своем докладе министр внутренней политики области Татьяна Адулова отметила, качество региональных проектов НКО растет (это подтверждает фонд президентских грантов), и необходимо еще более тесное взаимодействие некоммерческого сектора с органами власти. Как партнеров.Еще одна тема заседания - открытие штаба общественного наблюдения за грядущими выборами депутатов ЗС. В этом году ЦИК позволил использовать дистанционное электронное голосование - новый формат.Екатерина Меркурьева, член Общественной палаты Владимирской области:- В настоящий момент уже привлекаются IT-специалисты, юристы, блогеры, журналисты, также члены общественной палаты. Для того, чтобы эта работа была прозрачной.Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области:- Намерены продолжить работу по составлению паспорта доступности изибирательных участков, которая была начата в прошлом году во время выборов губернатора области. Когда наши коллеги, общественники проверяли возможности посещения избирательных участков в разных районах и городах Владимирской области.Представлен и проект нового закона - "Об общественных воспитателях для несовершеннолетних". "Непаханое" правовое поле в этой сфере пора привести в порядок, уверены общественники. Новый документ, как минимум, закрепит статус тех, кто сегодня помогает или хочет помогать детям в сложной жизненной ситуации.Инна Гаврилова, депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Статус этот общественному воспитателю позволит как раз на совершенно законных основаниях принимать участие в судьбе ребенка такого. А дети в этом, поверьте мне, нуждаются. Вообще-то, если честно, сложную жизненную ситуацию для детей создаем, как правило, мы, взрослые. Так нам ее и поправлять.Прозвучало и предложение в обязательном порядке привлекать людей с инвалидностью к разработке проектов и приемке, например, новых общественных пространств. Александр Авдеев обещал взять инициативу на контроль.Кристина Иванова, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".