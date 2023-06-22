Из-за огромных долгов за коммунальные услуги на хостел Шоколад во Владимире наложен...

Из-за огромных долгов за коммунальные услуги на хостел "Шоколад" во Владимире наложен арест.Сотрудники компании "ЭнергосбыТ Плюс" вместе с судебными приставами пришли сегодня во владимирский хостел Шоколад. У владельца- огромные долги за коммунальные услуги. На постояльцев местные жители жалуются уже несколько лет. Подробнее Александр Сыпченко.- Бомжей пьяных по подъезду гоняем, клопы, тараканы и прочие гадости, алкаши от них.Попасть внутрь этого хостела, с аппетитным названием "Шоколад"- он занимает практически весь цокольный этаж жилого дома- задача не из легких. Судебные приставы уже час уговаривают неизвестного мужчину по видеодомофону открыть дверь.- Должник по данному адресу не проживает никакой.- А ему здесь и не надо проживать, ему принадлежит нежилое помещение.Хозяин "Шоколада" не платил за услуги энергоснабжения с 2019 года и накопил рекордную сумму долга - более 560 тысяч рублей. Соседи гостиницы эконом-класса называют это место иначе-притон. Среди постояльцев и гостей - бомжи, алкоголики, и женщины легкого поведения, рассказывает жительница дома Софья Михеева.Софья Михеева, жительница дома:- Кого-то избивали кажется, постоянно пьяные драки под окнами, пьют, курят, а когда холодно или дожди, курят прямо в подъезде, невозможно дышать.Руководство "ЭнергосбыТ Плюс" неоднократно предпринимало попытки договориться с должником, но на контакт он не выходил. Ему уже выставлен запрет на осуществление регистрационных действий, впереди- отключение горячей воды. Это крайняя и наиболее эффективная мера воздействия на злостных неплательщиков.Татьяна Ртищева, руководитель отдела по сбору денежных средств юридических лиц:- Мы ведем меры с ним борьбы, такие как, взыскиваем через суд, соответственно устраивали переговоры с данным потребителем, на которые он не являлся, соответственно обратной связи не было, ну и крайняя мера, которая сейчас будет это отключение горячего водоснабжения.Внутрь судебных приставов и специалистов "ЭнергосбыТ Плюс" не пустили, владельцы хостела решили пойти по пути препятствия правосудию, даже вызвали представителей частной охранной компании. Но те, увидев людей в форме при исполнении, вмешиваться, разумеется, не стали. Более того, сотрудникам ЧОПа такое поведение владельцев хостела показалось странным. Сами же приставы ждали от должников более осмысленных действий до последнего.Нина Коробова, судебный пристав-исполнитель ОСП Октябрьского района г. Владимира:- Ждем, приедут ответственные люди, которые откроют дверь, дальше мы проходим в помещение, накладываем арест на имущество, которое принадлежит должнику, также его изымаем уже в счет погашения задолженности, что побудит его к погашению.Договориться по-хорошему не получилось и в этот раз. В компании "ЭнергосбыТ Плюс" заявили - время на раздумье давно вышло. На хостел был наложен арест. Принудительное отключение водоснабжения в Шоколаде также неизбежно. В следующий раз приставы просто вскроют дверь, а энергетики установят фиксирующие краны, ограничивающие подачу горячей воды. Юристы компании уже готовят соответствующий иск в суд.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".