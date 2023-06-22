Крупный пожар в Собинском районе Владимирской области: эвакуирован 51 человек, из них 9...

Крупный пожар в Собинском районе Владимирской области: эвакуирован 51 человек, из них 9 детей.Вечером 21 июня в Собинском районе селе Черкутино, улица Мира, дом 8 произошел крупный пожар многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили МЧС России по Владимирской области.По прибытии спасателей установлено, что горит кровля дома и одна квартира. Площадь пожара 1100 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Эвакуирован 51 человек, из них 9 детей.К ликвидации пожара привлекались 17 единиц техники, 49 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Глава администрации Собинского района Александр Разов сообщил все жители эвакуированы и размещены у родственников. Также для них подготовлены варианты для временного размещения в гостиницах и санаториях. Власти оказывают погорельцам всю необходимую помощь.Вопрос находится также на контроле у губернатора Владимирской области Александра Авдеева.При пожаре больше всего пострадал подъезд, где и было возгорание, а также кровля дома. Другие квартиры пострадали от пролива горящих конструкций.В ближайшее время власти Собинского района оценят ущерб и приступят к восстановлению кровли и пострадавших от пожара квартир.Фото МЧС России по Владимирской области