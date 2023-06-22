Звезда рассказала, что обязана своим преображением специальным процедурам.

Звезда рассказала, что обязана своим преображением специальным процедурам.Елену Ксенофонтову часто называют одной из самых ярких и запоминающихся российских актрис. Звезда сериала "Кухня" восхищает зрителей не только своими киноработами, но и внешним видом. В свои 50 лет Елене удается выглядеть на редкость молодо и привлекательно.Считается, что знаменитости готовы пойти на все, лишь бы оставаться в форме. В Сети ходит множество рассказов об жестких диетах, изнурительных тренировках и баснословных тратах на услуги пластических хирургов, к которым приходится прибегать артистам ради собственной внешности. Однако Елена Ксенофонтова не относится к числу таких звезд.В новом интервью актриса рассказала о питании и раскрыла секрет своей привлекательности. В отличие от многих коллег, которые привыкли ограничивать себя, Елена не сидит на диетах и ест много сладкого. При этом звезда осознает опасность такого подхода. Как отмечает телеканал , артистка старается сократить потребление сахара, ведь уже ощущает на себе негативные последствия.Также ЕленаКсенофонтова поделилась, что для здоровья и фигуры важно вести активный образ жизни. А красоту лица, по словам актрисы, ей помогают поддерживать процедуры у специалиста и аппаратная косметология."Сейчас я получаю массу комплиментов по поводу того, как хорошо выгляжу. Это действительно так, потому что и лицо помолодело, и тело подтянулось", – призналась Ксенофонтова.