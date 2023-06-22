Новостройки возводят по принципу безбарьерной среды.

Новостройки возводят по принципу безбарьерной среды.С начала года маломобильные участники программы реновации получили 40 квартир. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.Входы в новостройки расположены на уровне тротуаров. Маломобильным выделяют специально оборудованные квартиры 21 новостройке в 10 округах. В таком жилье большие холлы и расширенные дверные проемы."Особенности планировки нового жилья позволяют свободно передвигаться, разворачиваться на коляске в коридоре и санитарном блоке, самостоятельно ухаживать за собой", – отметил Гаман.В рамках реновации планируется переселить более четырех тысяч маломобильных граждан. Из 232 новостроек квартиры для жильцов с инвалидностью есть в 124 домах.Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее входит 5175 домов.Реновация пройдет в несколько этапов и завершится в 2032 году. Жилищные условия улучшат около миллиона человек.Москвичи получают жилье в пределах своего района. Они сохраняют привычный образ жизни и продолжают пользоваться теми же социальными объектами, местами отдыха, станциями метро и остановками наземного транспорта.