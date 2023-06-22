Музей-заповедник Александровская слобода ко Дню памяти и скорби извлек из фондов уникальные...

Музей-заповедник "Александровская слобода" ко Дню памяти и скорби извлек из фондов уникальные экспонаты.Это свидетельства личных подвигов двоих местных жителей, погибших на войне. История братьев Колесниковых повторяет истории миллионов советских солдат.Александр и Иван по ускоренной программе завершили учебу в Высшей авиационной школе в Воронеже. Один из экспонатов - учебник по основам авиации, по которому занимался младший брат, и общее фото выпускников 1941 года. До Великой Победы из них не дожил никто. Братья Колесниковы были зачислены в 178 гвардейский истребительный полк, боевое крещение прошли в 43-ем, на Орловско-Курской дуге. Этот планшет из натуральной кожи когда-то принадлежал Александру. Сохранились и письма, в одном из которых старший брат рассказывает родителям о заслугах младшего. Оба были награждены орденами Красного Знамени и оба погибли в 1944, приняв смерть в небе.Вера Пасторова, хранитель коллекций музея-заповедника «Александровская слобода»:- При выполнении боевого задания самолет Александра Колесникова был сбит в воздухе. Произошло это на территории Украины. Александру Колесникову на тот момент шел 23-ий год. Потеря брата потрясла, но не сломила Ивана. Он заменил своего брата в должности замкомандира авиаэскадрильи, но 11 апреля того же 1944 года во время выполнения боевого задания Иван Колесников также был сбит.