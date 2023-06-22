Ограничения вводятся для сохранности автомагистралей 33-го региона.

На дорогах Владимирской области запустят подвижные посты весового контроля. Об этом рассказали во «Владупрадоре».Ограничения вводятся для сохранности автомагистралей 33-го региона. Работу ведёт целая группа организаций: Ространснадзор, областной Центр безопасности дорожного движения и ГУП «ДСУ-3».Прежде всего власти планируют ловить фуры со стройматериалами, которые больше всех разбивают трассы Владимирской области. Масса таких грузовиков чаще всего превышает допустимые нормы. Главный страдалец - Александровский район, на территории которого расположено множество карьеров по добыче песка и щебня.Нарушителям грозят штрафы от 250 до 400 тысяч рублей.