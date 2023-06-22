На дороге в Суздаль пропала советская скульптура Сборщица урожая.
Об исчезновении символа...
На дороге в Суздаль пропала советская скульптура "Сборщица урожая".
Об исчезновении символа социалистического сельского хозяйства сообщили очевидцы в соцсетях.
Гипсовая девушка со снопом в вытянутых на головой руках еще с советских времен украшала собой поворот с суздальской на поселок МЮД, знаменитый своими ягодными плантациями.
В годы победившего капитализма скульптура стала еще ярче - разноцветными красками ей разрисовали сарафан и кокошник.
И вот - теперь она кому-то вдруг помешала.
Портал "ПроГород" сообщил, что в администрации Павловского сельского поселения считают, будто скульптура - собственность рядом стоящего ресторана "Терем". И тот волен делать с ней, что захочет.
Более очевидной представляется версия, что скульптуру пришлось демонтировать из-за расширения дороги на Суздаль. Напомним, что к юбилею города в следующем году она должна стать вдвое шире.
Дорога станет четырехполосной, ширина каждой полосы составит 3,5 метра. Появится разделительная полоса и отбойник. На тpacce обopудуют paзворотныe пeтли, нoвыe пpимыкания и ocвeщeниe.
Фото: ВК "Люди в МЮДе"