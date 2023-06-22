На Князь-Владимирском кладбище почтили память погибшим в Великой Отечественной войне Сегодня 22-го...

На Князь-Владимирском кладбище почтили память погибшим в Великой Отечественной войнеСегодня 22-го июня - в России день Памяти и скорби. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Памятная церемония прошла на Князь-Владимирском кладбище.- Внезапно настала война. Пришли небывалые беды. И всё, что могла - отдавала страна. Для фронта, для славной победы.Поклониться подвигу, передать память через поколения. С роковой даты прошло уже 82 года, но раны и сейчас дают о себе знать.22 июня 1941 года, в 4 часа утра советские города подверглись массированным бомбардировкам. Армия рейха перешла границу с целью истребить советский народ.- Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством.Василий Никитенко, председатель совета ветеранов г. Владимира:- Мы отдаём дань уважения стальному поколению. Которые выстояли, победили, освободили весь мир от фашистской чумы. Восстановили страну и с честью выполняли свои задачи уже в мирное время.На защиту Родины поднялась вся страна. Победа ковалась в тылу и на фронте. С оружием отстаивать свободу Отечества из владимирского края ушли порядка 300 тысяч наших земляков. Не вернулся почти каждый второй. С каждым годом свидетелей тех лет- всё меньше. Сейчас во Владимире живут 36 фронтовиков. Преодолев трудности и лишения, Родина выстояла, защитив и другие народы. Но не все на Западе сегодня помнят об этом, отмечает губернатор Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы видим как те, кто переписали историю для себя - пытаются её переписать для нас. И мы сейчас, вспоминая подвиги ветеранов и фронтовиков 1941-1945, безмерно благодарны тем, кто сейчас сражается за свободу и независимость России.Фашизм вновь поднял голову. Российские военные в зоне СВО вынуждены продолжать дело своих отцов, дедов и прадедов. Пресечь распространение коричневой чумы. Задача общества - сплотиться и как десятилетия назад - победить!Артём Старостин, руководитель исполкома Народного Фронта во Владимирской области:- Народный Фронт является объединяющей силой, объединяющей силой народа. Движение президента, которое работает в направлении зелёной повестки - это поддержка гуманитарной миссии, организация поддержки наших земляков там - на передовой, работа с семьями, семьями участников.В акции "Свяча памяти" к вечному огню на Князь-Владимирском кладбище возложили цветы представители ветеранских организаций региона, руководители области и города Владимира, активисты молодежных общественных объединений, кадеты и обычные горожане. Все, кто свято хранит память.Максим Калашников, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".