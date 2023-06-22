Народные приметы: 23 июня. Кого нужно навестить в Тимофеев день, чтобы благополучие и удача не...

Народные приметы: 23 июня. Кого нужно навестить в Тимофеев день, чтобы благополучие и удача не покидала дом.23 июня 2023 года проходит народный праздник Тимофеев день. Тимофеевым называют по той причине, что в Православной церкви проходит день памяти священномученика Тимофея. Он известен, как чудотворец, исцелил многих больных как во время своей жизни, так и после смерти. К святому Тимофею обращаются с молитвами об исцелении от недугов для себя, родных и близких.Что можно делать в Тимофеев день?23 июня надо быть веселым, излучать добрый свет и делиться хорошим настроением с окружающими.В Тимофеев день нужно обязательно позвать гостей или же навестить близких. Тогда, как считали наши предки, удача и благополучие весь год будут рядом.В этот день можно делать неожиданные и приятные сюрпризы.Что нельзя делать в Тимофеев день?Нельзя злиться, испытывать гнев, ссориться, ругать кого-то, выяснять отношения, повышать голос. От такого человека удача отвернётся, начнутся проблемы в профессиональной деятельности.В день Тимофея не рекомендуется заглядывать в чужие окна – придется отвечать за ошибки другого человека.Нельзя брать в руки зеркало. Наши предки верили, что сегодня нечистая сила с ним играет, поэтому оно может легко разбиться, а это чревато большими проблемами в личной жизни.Народные приметы на 23 июня 2023 годаПо полям бродят стаи волков — к падежу скота.Вороны из леса летят стаей — к мору людей.Кирпич выпал из печи — в доме случится горе.Много белых бабочек и мух — к войне.По полю будто огонь бежит — к сильной засухе.Случайно одежду надеть наизнанку — к несчастью.Фото https://www.pxfuel.com/