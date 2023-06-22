Павел Воля и Лейсан Утяшева выглядят очень счастливыми, однако кто-то так и норовит их развести.

Павел Воля и Лейсан Утяшева выглядят очень счастливыми, однако кто-то так и норовит их "развести".Комик и спортсменка считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Поженилась пара в 2012 году, а позже они стали родителями двух чудесных детей – сына Роберта и дочери Софии. Лейсан Утяшева и Павел Воля редко попадают в скандальную хронику, однако время от времени появляются слухи об их расставании.К примеру, в 2019 году по Сети распространились новости о том, что комик якобы изменяет своей супруге с некой несовершеннолетней девушкой. Долгое время ведущий Сomedy Club не комментировал информацию, а его друзья уверяли, что он не мог так поступить. В конце концов шоумен прервал молчание. Как оказалось, дома даже не было скандала, потому что спортсменка сразу поверили в невиновность мужа.Пара часто проводит время вместе, появляется на мероприятия, их союзом восхищаются, но слухи о разрыве продолжают их атаковать. Недавно Лейсан Утяшева и Павел Воля появились на презентации реалити-шоу о выживании звезд в Дубае. Журналисты поинтересовались у супругов, как они воспринимают информацию о разводе. Они заверили, что, когда читают подобное, только улыбаются."Нас все пытаются поссорить. Ребята, угомонитесь, это невозможно", – ответили Лейсан Утяшева и Павел Воля, дав понять, что в их браке все прекрасно.