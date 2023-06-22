Речные электросуда вышли на первый маршрут между причалами «Киевский» и «Сердце столицы».

20 июня Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин запустили регулярное пассажирское движение по Москве-реке – речные электросуда вышли на первый маршрут между причалами «Киевский» и «Сердце столицы». Здесь действуют самые современные и удобные способы оплаты проезда: карта «Тройка», банковская карта и биометрия. Работу билетной системы на речном транспорте обеспечивают банк ВТБ и Московский метрополитен. Банк отвечает за платёжный процессинг проекта.Благодаря полной интеграции речных перевозок в транспортную систему столицы пассажиры могут подняться на борт без предварительной покупки билета в кассе или на сайте.«Запуск отечественных электросудов, который мы осуществили под личным руководством Мэра Москвы С. Собянина, — уникальный проект не только для России, но и для всего мира. Круглогодичного водного транспорта полностью на электроходу нет больше нигде, кроме нашего города. Чтобы как можно больше пассажиров могли оценить его преимущества, по решению Мэра Москвы проезд будет бесплатным до 23 июня включительно. Благодаря регулярным речным перевозкам москвичи смогут строить новые удобные и быстрые маршруты. Передвигаться по столице станет ещё комфортнее и главное — без вреда для экологии. Приглашаю всех проехать на самом современном в мире регулярном водном электротранспорте», — прокомментировал Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта.«Запуск регулярных маршрутов электрических речных судов – важный и долгожданный этап развития столичной инфраструктуры. Внедрение современных платёжных решений в этом высокотехнологичном виде московского городского транспорта – логичное продолжение нашей совместной работы с Департаментом транспорта Москвы. Наряду с банковскими картами оплата по биометрии пользуется большой популярностью среди пассажиров метро и МЦК. Уверен, что аналогичные решения для речных перевозок будут также оценены по достоинству», — отметил Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов – старший вице-президент банка ВТБ.