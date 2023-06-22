Не успела Татьяна Кравченко забыть про шумиху вокруг нее, как она вновь оказалась в центре внимания.

Не успела Татьяна Кравченко забыть про шумиху вокруг нее, как она вновь оказалась в центре внимания.В январе звезда "Сватов" угодила в скандал, который спровоцировало ее странное исчезновение. У актрисы должен был состояться спектакль в Петербурге, однако она на него не явилась. Тогда-то Станислав Садальский обвинил Татьяну Кравченко в пристрастии к алкоголю: мол, пропала она как раз по этой причине.После этого случая артистка комментировала свой образ жизни, заверив, что никогда не выходила на сцену "даже под пивом". Что же касается выпада ее коллеги по творческому цеху, то ему, сказала звезда "Сватов", самому якобы нужна помощь. Она также припомнила, что стала не первой жертвой обвинений Станислава Садальского, а потому относиться к его словам серьезно не стоит.Со вчерашнего дня публика снова обсуждает Татьяну Кравченко. А все потому, что ее вновь обвинили в пристрастии к алкоголю. На этот раз подобное сообщение появилось в одном из телеграм-каналов. В посте сообщается о поездке актрисы в поезде из Петербурга в Москву. Автор утверждает, что артистка в этот момент якобы была пьяна."Она совсем плоха", – говорится в сообщении, к которому приложили фотографию звезды "Сватов". Она запечатлена на улице в компании двух людей, которые, как утверждает автор, поддерживают ее с двух сторон. "Как видите, она даже на ногах не стоит", – рассказал очевидец. Стоит отметить, что Татьяна Кравченко пока никак не комментирует новые обвинения в свой адрес.