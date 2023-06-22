Свадьбу Татьяны Булановой и выбранный ею наряд прокомментировал ее некогда близкий мужчина.

Свадьбу Татьяны Булановой и выбранный ею наряд прокомментировал ее некогда близкий мужчина.Совсем недавно отгремели свадебные колокола, ознаменовавшие собой долгожданную свадьбу Татьяны Булановой и ее возлюбленного Валерия Руднева. Поклонники поздравляли женщину, критики отпускали едкие комментарии, а ее знакомые – комментировали.Не смог удержаться от того, чтобы обсудить свадьбу певицы с журналистами и ее экс-фаворит, как его окрестила публика, певец Саша Попов. Паре некогда приписывали романтические отношения, но в прошлом, увы, но и обычное дружеское общение.Тем не менее, мужчина рад за то, что в жизни Татьяны Булановой произошло столь радостное событие, хоть и саркастично пожелал Валерию Рудневу терпения.Фото с церемонии бракосочетания Александр уже видел в Сети. Привлекло внимание Попова платье, которое в народе уже окрестили "бабушкиным". Подняв эту тему, певец заговорил о возможной беременности 54-певицы. Якобы это была первая мысль, пришедшая в его голову как только он взглянул на снимки. И это – единственный повод, на его взгляд, оправдывающий выбор столь странного фасона.К слову, Саша Попов не видит причин Татьяне Булановой отказываться от того, чтобы вновь стать матерью. Тем более, что она уже давно заявляла о своем желании."Таня сама говорила, что она хочет дочку", – раскрыл слова Татьяны Булановой Саша Попов.