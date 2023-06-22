Специалисты нашли вислую свинцовую печать с княжеским знаком в селище Спасское-Городище 7.

Под Суздалем археологи при раскопках поселений начала XII века впервые обнаружили печать Юрия Долгорукого. Об этом рассказали в Институте археологии РАН.Специалисты нашли вислую свинцовую печать с княжеским знаком в селище Спасское-Городище 7 (+10 км к югу от Суздаля). У них нет сомнений в том, что владельцем был именно Юрий Долгорукий. Печать с надписями: «ОАГИОС» и «ГЕОР», предположительно, скрепляла некий документ. На сторонах артефакта изображены святой Георгий и двузубец с отрогом, повёрнутым внутрь.Важность находки состоит в том, что она подтверждает наличие княжеской власти в Суздальской Руси, а также является всего лишь третьей подобной находкой.