Муж Аллы Пугачевой постоянно критикует свою родину, при этом сама она хранит молчание.

Муж Аллы Пугачевой постоянно критикует свою родину, при этом сама она хранит молчание.В последнее время латвийская певица очень много говорит. И некоторые ее заявления поражают публику. То звезда предлагала сделать Максима Галкина* президентом, то кричала о том, что содержала весь Советский Союз. А теперь буквально подставила свою подругу Аллу Пугачеву.Примадонна с прошлого года живет за границей, куда уехала с мужем и детьми. Если супруг выбрал линию поведения, при которой критикует родину, то певица предпочитает хранить молчание и не раскрывать то, что у нее на уме. Впрочем, ей это делать не обязательно, ведь у нее есть приятельница, которая высказывается вместо нее.В одном из последних интервью Лайма Вайкуле, в очередной раз отрекшаяся от России, раскрыла секрет Аллы Пугачевой, рассказав, что она, мол, разделяет ее взгляды. "Я просто знаю мнение Аллы и ее мужа мнение", – сказала певица. Именно поэтому она и продолжает общаться со звездным семейством.По признанию латвийской звезды, ей пришлось разорвать отношения со многими знаменитостями как раз из-за того, что у них другие взгляды. А вот с Примадонной и ее мужем, призналась певица, они единомышленники."Что мы ищем в друзьях? Чтобы мы думали одинаково — одинаково оценивали плохое и хорошее. Когда это исчезает, нет доверия, так исчезают друзья и знакомые", – разоткровенничалась подружка Аллы Пугачевой.* – признан иноагентом по решению Минюст РФ.