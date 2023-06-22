Порывистый ветер гонит на Владимирскую область дождь с градом. Предстоящей ночью на 23 июня, по...

Порывистый ветер гонит на Владимирскую область дождь с градом.Предстоящей ночью на 23 июня, по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами ожидается выпадение сильного дождя,А с 21 часа 22 июня до 9 часов 23 июня ожидается гроза, при грозе местами порывы ветра 15 – 18 м/с. Местами град.Это повышает риски возникновения ЧС, обрывы ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, а также увеличение количества ДТП, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.В связи с надвигающейся непогодой энергетики усилили контроль за электроснабжением потребителей Владимирской области в режиме повышенной готовности.К оперативному реагированию готовы 139 бригад: 511 человек и 128 единиц техники, сообщила пресс-служба, филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго».Фото: