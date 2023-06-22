С бывшего капитана полиции во Владимирской области взыскали стоимость полученной взятки...

С бывшего капитана полиции во Владимирской области взыскали стоимость полученной взятки стройматериалами и транспортными услугами.В ноябре прошлого года Гороховецким районным судом установлено, что бывший начальник отделения ГИБДД Отд МВД России по Гороховецкому району. в первой декаде 2019 года, достоверно зная, что водители филиала ГУП «ДСУ № 3 Гороховецкого ДРСУ» используют транспортные средства с нарушениями правил их эксплуатации и без специальных разрешений, получил взятку. В виде перевозки бетонных плит из Вязников на строительство осужденным здания в Гороховце.Кроме того, от лица, действовавшего в интересах АО «СМУ-Дондорстрой» за общее покровительство и попустительство, а также за информацию о местах дислокации сотрудников дорожно-патрульной службы, он получил 21 тонну гранитного щебня, и 170,5 тонн асфальтовой крошки.Суд назначил виновному 4 года условно с испытательным сроком 3 года и со штрафом в размере 800 тыс рублей. Кроме того, он лишен звания "капитан полиции".По иску прокурора в доход государства с осужденного взыскана стоимость полученных взяток – около 83 тысяч рублей.Фото: https://www.pxfuel.com