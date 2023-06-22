В Дагестане произошло столкновение рейсового автобуса и грузовика.

В Дагестане произошло столкновение рейсового автобуса и грузовика.Как сообщает телеканал , автобус столкнулся с КамАЗом и легковушкой на федеральной автодороге "Кавказ" в Кизлярском районе. В автобусе было 25 человек.По данным , восемь человек погибли. Еще 16 пострадали, пятеро госпитализированы.СК возбудил в отношении местного жителя уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права управления транспортным средством". Об этом сообщает .