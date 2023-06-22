Смотрите Вести в 14.30: как прошёл траурный митинг на Князь-Владимирском кладбище? Память...

Смотрите "Вести" в 14.30: как прошёл траурный митинг на Князь-Владимирском кладбище?Память поколений!- Ровно в четыре утра. В России- вспоминают жертв фашизма. Как прошёл траурный митинг на Князь-Владимирском кладбище?С привкусом долга- Владельцев "Шоколада"- хостела с дурной славой- призывают расплатиться по счетам. Сумма долга - рекордная. Удалось ли достучаться до владельцев?Культурное пространство- И дом культуры, в котором есть даже современный спортивный зал. Как преобразился ДК посёлка Новый благодаря нацпроекту?