Смотрите Вести в 21.05: Насколько вкусно детей кормят в столовых?
Мы не забудем!
Их подвиг - в...
Смотрите "Вести" в 21.05: Насколько вкусно детей кормят в столовых?
Мы не забудем!
Их подвиг - в сердцах. В России - День памяти и скорби. В память о жертвах фашизма на Князь-Владимирском кладбище прошёл траурный митинг.
Сделано в регионе.
Владимирские товары покоряют рынок экспорта. Кто помогает региональным производителям?
Кушать подано.
Насколько вкусно детей кормят в столовых, соответствует ли порция ожиданиям, а питьевой режим - норме? Экспертная комиссия - с проверкой.