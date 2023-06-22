Смотрите Вести в 21.05: Насколько вкусно детей кормят в столовых? Мы не забудем! Их подвиг - в...

Смотрите "Вести" в 21.05: Насколько вкусно детей кормят в столовых?Мы не забудем!Их подвиг - в сердцах. В России - День памяти и скорби. В память о жертвах фашизма на Князь-Владимирском кладбище прошёл траурный митинг.Сделано в регионе.Владимирские товары покоряют рынок экспорта. Кто помогает региональным производителям?Кушать подано.Насколько вкусно детей кормят в столовых, соответствует ли порция ожиданиям, а питьевой режим - норме? Экспертная комиссия - с проверкой.