Смотрите Вести в 9 утра: все о предстоящем Дне молодежи.
Притон в Шоколаде
- Не хотят...
Смотрите "Вести" в 9 утра: все о предстоящем "Дне молодежи".
Притон в "Шоколаде"
- Не хотят по-хорошему, будет принудительно. Владельцев "Шоколада"- хостела с дурной славой- призывают расплатиться по счетам. Сумма долга - рекордная.
Культурное пространство
- Образцовая глиняная студия, а ещё зрительный зал, спортзал и комната творчества. В селе Новом Ковровского района по нацпроекту открылся современный Дом культуры.
День молодёжи 2023
- И один из масштабных праздников этого лета. Какую программу подготовили для владимирской молодёжи?