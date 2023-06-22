Смотрите Вести в 9 утра: все о предстоящем Дне молодежи. Притон в Шоколаде - Не хотят...

Смотрите "Вести" в 9 утра: все о предстоящем "Дне молодежи".Притон в "Шоколаде"- Не хотят по-хорошему, будет принудительно. Владельцев "Шоколада"- хостела с дурной славой- призывают расплатиться по счетам. Сумма долга - рекордная.Культурное пространство- Образцовая глиняная студия, а ещё зрительный зал, спортзал и комната творчества. В селе Новом Ковровского района по нацпроекту открылся современный Дом культуры.День молодёжи 2023- И один из масштабных праздников этого лета. Какую программу подготовили для владимирской молодёжи?