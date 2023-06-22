В столице создадут шесть флагманских центров.

В столице создадут шесть флагманских центров.Первый флагманский центр открылся в январе в больнице имени Вересаева, написал в своем мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что в марте пациентов начал принимать флагманский центр НИИ скорой помощи Склифосовского.Флагманский центр в больнице Вересаева принял более 20 тысяч пациентов. Проведено 7,5 тысячи операций, в том числе в гибридных операционных.Каждого пятого пациента направили по "красному" потоку. Медики приступили к борьбе за их жизнь с первой минуты поступления.Прием пациентов во флагманском центре НИИ имени Склифосовского начался 6 марта 2023 года. За три месяца поступили более 11,5 тысячи человек, проведено свыше тысячи операций."В критических ситуациях важен и эмоциональный настрой. Поэтому во флагманских центрах, впервые в практике городского здравоохранения, появились социальные координаторы. Их услуги оказались востребованными и актуальными: специалисты помогли пациентам по более чем 400 вопросам", – рассказал Собянин.Новые алгоритмы оказания медицинской помощи полностью себя оправдали, считает заместитель главного врача по экстренной помощи флагманского центра больницы Вересаева Сергей Белышев. По его словам, благодаря удобной навигации и новому подходу к логистике удалось существенно ускорить процесс приема пациентов."Для пациентов "красного" потока, которым может потребоваться срочное хирургическое лечение, действует отделение с суперсовременными операционными на четвертом этаже нашего корпуса. Благодаря передовому оснащению этого блока мы смогли увеличить количество высокотехнологичных операций", – подчеркнул он.В Москве программа реконструкции зданий поликлиник. Ремонт завершен в 89 медицинских учреждениях, в остальных активно идут работы.