Она - победительница проекта «Студенческий стартап».

Студентка ВлГУ Софья Петухова выиграла Всероссийский конкурс «Студенческий стартап» и получила грант в размере 1 млн рублей. Это было год назад. А сейчас она успешно защитила стартап как диплом и реализует заявленный проект.Софья разрабатывает опытный образец фрезерного станка для изготовления моделей и проектирует систему управления им. На базе ВлГУ открыт малое инновационное предприятие, получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ, разработана конструкторская документация технологического оборудования, спроектирован фрезерный станок.Не меньших успехов добился и другой студент кафедры автоматизации, мехатроники и робототехники Кирилл Давыдов. Он разрабатывает технологии производства деталей и изделий для систем протезирования. Грант он получил по итогам конкурса 2022 года, но защищать стартап как диплом будет в следующем году.Всероссийский конкурс «Студенческий стартап» идет и в этом году. Студенты из 66 регионов принимают участие в четвертой очереди конкурса. Имена тех, кто получит грант в этом году, станут известны в августе. Владимирская область – в числе самых активных участников. Свои проекты подали 30 студентов ВлГУ.Отбор проектов конкурсантов проходил по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. Большинство поданных конкурсных проектов относятся к цифровой сфере, разработке новых приборов и интеллектуальных производственных технологий, а также к сфере креативных индустрий.