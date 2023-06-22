Сотрудники владимирской Росгвардии аннулировали 185 разрешений на приобретение и хранение оружия с...

Сотрудники владимирской Росгвардии аннулировали 185 разрешений на приобретение и хранение оружия с начала 2023 года.С начала года сотрудники владимирской Росгвардии аннулировали 185 лицензий и разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия, и изъяли у граждан больше трех тысяч единиц травматов, огнестрелов и боеприпасов к ним.За нарушения, связанные с оборотом оружия, около трехсот граждан привлечены к административной ответственности. Проверки продолжаются. В общей сложности на руках у владимирцев находятся свыше сорока пяти тысяч единиц оружия. На учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы состоят около тридцати тысяч владельцев. В том числе - юридические лица с особыми уставными задачами, спортивные организации, образовательные учреждения. В Росгвардии напоминают, что в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатки и взрывных устройств граждане освобождаются от штрафов и уголовной ответственности, и даже могут получить денежное вознаграждение.