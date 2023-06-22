Современный Дом Культуры в поселке Новом Ковровского района стал местом притяжения детей и их...

Современный Дом Культуры в поселке Новом Ковровского района стал местом притяжения детей и их родителей.Здесь бережно хранят традиции и идут в ногу со временем. Современный дом культуры в поселке Новом Ковровского района открылся благодаря нацпроекту. Чем сегодня живёт новое культурное пространство, выяснила Ангелина Свищ.- Сегодня мы лепим птичку в гнездышке. У вас на столах стоят образцы этой птички. Начинаем с гнездышка.Образцовая студия глиняной игрушки - гордость дома культуры поселка Новый. 20 лет Екатерина Типаева прививает любовь к народному глиняному промыслу детям. Просторная и светлая мастерская хранит работы учеников. Благодаря новому помещению удается сохранить весь технологический процесс.Екатерина Типаева, руководитель образцовой студии глиняной игрушки:- Здесь сделаны условия для работы детей с глиной. У нас есть вода горячая, холодна, у нас есть печка для обжига поэтому все что необходимо для лепки у нас есть.Дарья в образцовую студию ходит уже год. За это время девочка сделала несколько фигурок. В доме культуры она может раскрыть все свои таланты.Дарья Бузинова, ученица образцовой студии глиняной игрушки:- Это развлекательно, занимательно, занимает немного времени. Можно залипнуть надолго. Мне нравится заниматься танцами, так как они тоже тут проходят.Новый ДК, возведённый по нацпроекту "Культура", сдан в эксплуатацию в конце прошлого года. Современное культурно-досуговое учреждение включает в себя зрительный зал, спортзал, комнату творчества, современную библиотеку. Предыдущий дом культуры был больше по площади, но не удобен для проведения досуга. Строительство нового позволило модернизировать пространство, оснастить его современным оборудованием, сделать жизнь поселка интересней.Нина Белан, заведующая домом культуры пос. Новый:- У нас 7 кружков в которых занимается 105 человек, на это в основном детские кружки и есть еще другие клубные формирования любительские объединения занимается 201 человек.Здесь можно "прокачать" не только свои таланты, но и тело. Есть собственный спортзал. Разнообразие тренажеров на все группы мышц позволяет держать себя в форме.Дмитрий Долотин, руководитель кружка "Атлет":Приходят взрослое население после рабочего времени в вечернее. Молодые ребята, вот школьники как вот Мирослав например. Занимаются группами приходят. В основном 5-7 человек как-бы стараемся по часу каждому уделять.Дом культуры за короткое время смог стать местом притяжения детей и их родителей. Жизнь в каждом уголке кипит.Ангелина Свищ, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".