Тело пропавшего рыбака обнаружили во Владимирской области. 17 июня погибшего мужчину без признаков...

Тело пропавшего рыбака обнаружили во Владимирской области.17 июня погибшего мужчину без признаков насильственной смерти нашли в Клязьме у деревни Перово Вязниковского района. Сигнал поступил около 11 часов утра от руководителя инспекторского участка ГИМС Сергея Федунова, сообщает https://time33.ru/.Еще 12 июня 62-летний мужчина из Вязников, отправившийся на Клязьму рыбачить, был объявлен в розыск. Совместными усилиями спасателей Вязников, Гороховца, аварийно-спасательной службы Владимирской области и рыбнадзора Клязьму прочесали на протяжении 18 километров.Напомним, что в ночь на 28 мая во Владимирской области утонули студент и студентка, приехавшие на отдых из Москвы.Фото: https://www.pxfuel.com