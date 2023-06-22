Эксперты обнаружили, что у людей, которые позволяют себе поспать днем, лучше развиты умственные способности.

Эксперты обнаружили, что у людей, которые позволяют себе поспать днем, лучше развиты умственные способности.Многие люди знакомы со стереотипом о том, что дневной сон могут позволить себе только ленивые и безработные. Однако ученые с этим убеждением не согласны. По их словам, эта привычка, которую некоторые считают роскошью и блажью, очень полезна для здоровья.Ученые из Университетского колледжа Лондона определили, что сон в дневное время оказывает положительное влияние на работу мозга. Как удалось обнаружить экспертам, люди, устраивающие себе небольшой отдых на регулярной основе, имеют более гибкий и развитый ум.По словам ученых, для сохранения молодости мозга достаточно уделить дневному сну 30 минут, отмечает телеканал . Сообщается, что получасовой отдых способен снизить риск повышения кровяного давления. А более продолжительный сон может принести здоровью уже не пользу, а вред. Специалисты установили, что люди, которые привыкли подолгу спать днем, имеют большую склонность к образованию избыточных жировых отложений.Согласно результатам исследования британских ученых, мозг тех, кто регулярно уделяет дневному сну около получаса, имеет больший объем. По словам экспертов, эта разница приблизительно равнозначна 2,6-6,5 годам жизни.