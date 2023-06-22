В администрации города Владимира рассказали о программе и месте празднования Дня Молодежи. 24 июня...

В администрации города Владимира рассказали о программе и месте празднования Дня Молодежи.24 июня Соборная площадь города Владимира станет центром торжеств в честь Дня Молодежи. В областном центре он пройдёт уже в эту субботу. О программе яркого праздника рассказали в мэрии.День молодежи начнется в 16.00. В субботу на Соборной площади, на главной сцене выступят танцевальные, песенные коллективы. Также в программе-конкурсы с розыгрышами призов. В 16.30 стартует Чемпионат ползунков. В нем примут участие самые юные жители города.Марат Мангушев, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Владимира:- Официальное открытие у нас намечено в 18.00 с участием первых лиц и области, и города. Он поприветствуют молодежь, скажут свои поздравления в этот день.Запланированы мастер-классы по игре на гитаре и барабанах возле Дома офицеров. Там будет организована площадка для любителей живой музыки.Марат Мангушев, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Владимира:- У нас будет большая площадка Молодежного центра, которая будет состоять из игрфеста, открытого микрофона, где каждый желающий может попробовать свои силы. Квизы, исторические квесты, турниры по настольным играм.Совет молодежи пригласил на открытую интеллектуальную игру "Мафия". Заявки для участия уже принимаются. Будет организована спортзона. Генеральный партнер Дня молодежи ПАО "Т Плюс" . Они подготовили особую программу для младших школьников.Елена Котелевец, руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс":- Мы хотим не просто повеселить, а хотим чтобы наши праздники были тематические для этого наши аниматоры, наши ростовые куклы проведут с детьми "Веселые старты", шоу мыльных пузырей, забавные викторины на тему безопасного поведения на улице и дома, то есть энергобезопасности.С восьми вечера на Соборной площади будут играть владимирские кавер-группы ПушкарьFM и Иван чай. Они будут на разогреве главного гостя праздника- одного из самых продвинутых музыкантов страны-Звонкого. Его выступление планируется на 21.30.Андрей Трубин, руководитель кавер-группы "ПушкарьFM":- Как всегда в нашем арсенале бессмертные хиты русские и импортные, самая-самая подборка. Постараемся сделать так, чтобы к выходу Звонкого толпа была горячей.Соборную площадь во время праздника оградят. Будут стоять рамки металлоискателей. Зайти можно будет со стороны улиц Гагарина и Музейной. С собой можно взять бутылку с водой или лимонадом- не больше полутора литров. Организаторы предупреждают: нетрезвых людей пропускать не будут. Самокаты и велосипеды также под запретом.- Приходите с хорошим настроением. Ждем хорошей погоды. Надеюсь, у всех будет прекрасная энергетика, но, а мы от администрации города будем стараться делать каждый наш праздник, который мы организуем все лучше, ярче и всегда чем-то новым дополнять! Поэтому всех ждём!Вера Куликова, Алексей Ковалев. Вести-Владимир.