Мужчина будет 10 лет сидеть в тюрьме. Его обвинили в покушении на убийство и незаконном хранении взрывного устройства, сообщили в Следственном комитете. Инцидент случился в александровском

Мужчина будет 10 лет сидеть в тюрьме. Его обвинили в покушении на убийство и незаконном хранении взрывного устройства, сообщили в Следственном комитете. Инцидент случился в александровском парке “Сосенки” в апреле прошлого года. Там сотрудники районной администрации и представители фирмы-подрядчика проверяли благоустройство общественной территории. Между обвиняемым и чиновниками случилась перепалка, в результате пьяный мужчина метнул в