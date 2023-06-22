До Победы из них не дожил никто.

22 июня в России и Белоруссии будут вновь говорить о Великой Отечественной войне. В День памяти и скорби нет равнодушных и воздержавшихся. Мы вспоминаем мальчишек и девчонок, отцов и матерей, которые в июне 41-го неожиданно для себя превратились в солдат, в защитников.В музее-заповеднике «Александровская слобода» хранятся вещи местных жителей — братьев Колесниковых (Александра и Ивана), юношей, простая история которых повторяет истории миллионов наших воинов. Оба окончили Высшую авиационную школу в Воронеже, причем учебу курсантам пришлось завершить по ускоренной программе. (В музее хранится учебник по основам авиации, по которому занимался младший брат Иван). По окончании учебы сержанты Колесниковы стали летчиками-истребителями. В фондах есть общее фото выпускников авиационной школы 1941 года — до Великой Победы из них не дожил никто.После освоения истребителей ЛА-5 братья были зачислены летчиками 178 гвардейского истребительного авиационного полка. Боевое крещение прошли на Орловско-Курской дуге летом 1943 г. Вначале на задания они летали в паре: Александр — ведущим, Иван — ведомым. Оба брата быстро сделали военную карьеру, благодаря неустрашимости и умению правильно рассчитать силы людей и возможности техники. Кстати, одним из важных атрибутов командного состава того времени был планшет, который заменял письменный стол, сейф, портфель и т.д. В военное время на производствах стали экономить, и вместо кожаных появились брезентовые и даже кирзовые планшеты. «Музейный» планшет, когда-то принадлежавший Александру, из натуральной кожи — вероятно, он был приобретен в первые дни войны.Сохранились и письма, в одном из которых старший брат рассказывает родителям о заслугах младшего. Оба брата отличились и были награждены орденом Красного Знамени и оба приняли смерть в небе в один год — 1944. Александра 30 января сбили в воздушном бою, в горящем самолете он упал на вражескую территорию в районе Каменовка (Украина). Ему исполнилось 22 года. А следом, 11 апреля, точно так же погиб Иван, упав в районе Тыргу-Фрумос (Румыния). Ему было 20 лет...В этот день и всегда, говоря о солдатах Великой Отечественной войны: мы гордимся, помним, скорбим.