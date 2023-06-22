Её размер - 83 тысячи рублей.

В Гороховце с экс-главы ГИБДД взыскали сумму полученной . Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.С октября 2019 года по июнь 2020 года от коммерсантов, занимающихся перевозкой грузов в Гороховецком районе, 170,5 тонн асфальтовой крошки, 21 тонну гранитного щебня, а также бесплатные услуги грузовой и строительной техники. Взамен сотрудник полиции пообещал не штрафовать водителей этих организаций за нарушение ПДД. Всего в результате двух преступлений бывшим начальником отделения ГИБДД по Гороховецкому району получены стройматериалы на сумму в 83 тысячи рублей.На процессе бывший гаишник не признал свою вину. За поступок, порочащий честь мундира, его уволили из органов. Судья решил, что четырех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 800 тысяч рублей будет достаточно.Гособвинение не остановилось на достигнутом. Судом по иску прокурора в доход Российской Федерации с бывшего капитана полиции взысканы 83 тысячи рублей, которые он получил в качестве мзды. Исполнение решения Фемиды находится на контроле прокуратуры.