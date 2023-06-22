Это уже третий очаг высокопатогенного гриппа птиц, который обнаружили в регионе за последний месяц, сообщили в Россельхознадзоре области. Труп птицы нашли на берегу реки Оки 20 июня.

Это уже третий очаг высокопатогенного гриппа птиц, который обнаружили в регионе за последний месяц, сообщили в Россельхознадзоре области. Труп птицы нашли на берегу реки Оки 20 июня. Специалисты исследовали материал и выявили РНК вируса гриппа А птиц подтипа Н5. Ранее подобные очаги обнаружили в Суздальском и Меленковском районах. В Россельхознадзоре объясняют, что вирус птичьего гриппа