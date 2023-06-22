Уберите цветы с балкона, а машины – подальше от деревьев. Синоптики обещают грозу, град и сильный ветер (до 18 метров в секунду). К непогоде начали готовиться энергетики. Сегодняшнюю ночь они

Уберите цветы с балкона, а машины – подальше от деревьев. Синоптики обещают грозу, град и сильный ветер (до 18 метров в секунду). К непогоде начали готовиться энергетики. Сегодняшнюю ночь они проведут в режиме повышенной готовности. Из-за грозы и града могут пострадать провода, тогда люди останутся без электричества. Чтобы устранить аварию как можно быстрее, на смену