Закон об общественных воспитателях разрабатывают в областном парламенте, а проект документа уже представили на суд Общественной палаты региона. Кто такой общественный воспитатель? Прежде

Закон об общественных воспитателях разрабатывают в областном парламенте, а проект документа уже представили на суд Общественной палаты региона. Кто такой общественный воспитатель? Прежде всего, его задача – помощь детям и подросткам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Часто судьба подростка зависит от того, окажется ли в нужный момент рядом «правильный» взрослый, способный выслушать, понять, поддержать