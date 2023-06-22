В пятницу, 23 июня, дождь во Владимирской области к вечеру усилится.
Синоптики прогнозируют, что в...
В пятницу, 23 июня, дождь во Владимирской области к вечеру усилится.
Синоптики прогнозируют, что в регионе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. А, начиная с обеда будет идти мелкий дождь, который к вечеру станет сильнее.
При этом воздух прогреется до плюс 17 градусов. Ветер слабый - до 3 метров в секунду.
Атмосферное давление снизится с 747 до 744 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
23 июня почитается память священномученика Тимофея Прусского. В народе день Тимофея назывался "Мышиный писк". Считалось, что в этот день по земле ходят призраки.
Если видели несметные «стада мышей» на гумнах - это не предвещало ничего хорошего.
Погоду в этот день предсказывал дым от костра: если он поднимается столбом – к ясной погоде, стелется по земле – к ненастью.
Фото: https://www.pxfuel.com