В пятницу, 23 июня, дождь во Владимирской области к вечеру усилится. Синоптики прогнозируют, что в...

В пятницу, 23 июня, дождь во Владимирской области к вечеру усилится.Синоптики прогнозируют, что в регионе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. А, начиная с обеда будет идти мелкий дождь, который к вечеру станет сильнее.При этом воздух прогреется до плюс 17 градусов. Ветер слабый - до 3 метров в секунду.Атмосферное давление снизится с 747 до 744 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды23 июня почитается память священномученика Тимофея Прусского. В народе день Тимофея назывался "Мышиный писк". Считалось, что в этот день по земле ходят призраки.Если видели несметные «стада мышей» на гумнах - это не предвещало ничего хорошего.Погоду в этот день предсказывал дым от костра: если он поднимается столбом – к ясной погоде, стелется по земле – к ненастью.Фото: https://www.pxfuel.com