В районной больнице Владимирской области незаконно выплатили одной из сотрудниц 1,8 миллиона...

В районной больнице Владимирской области незаконно выплатили одной из сотрудниц 1,8 миллиона рублей.Кольчугинской межрайонной прокуратурой установлено, что заведующая туберкулезным кабинетом ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» направляла главврачу заявления о начислении ей компенсационных выплат за невыполненную работу либо за ту, которая и так предусмотрена ее должностными обязанностями. С января 2021 по декабрь 2022 она таким образом получила более 1, 8 млн рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Следственным отделением ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело статье "Мошенничество в особо крупном размере".Кроме того, надзорным ведомством установлено, что женщина, обратившаяся на «прямую линию» губернатора Владимирской области в декабре, с 2020 года трудоустроена на должность уборщика, а также по совместительству на полставки санитаркой в акушерском отделении. Но в ноябре прошлого года, зарплата по должности санитарки ей практически не выплачена: за месяц заявительница получила лишь 54,15 руб.В ходе проверки прокуратура выявила подобные нарушения по выплатам трем санитаркам - на протяжении двух последних месяцев.Только после вмешательства прокурора эти долги погасили.Фото: https://www.pxfuel.com