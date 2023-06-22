Пожару был присвоен повышенный ранг. Огонь охватил две тысячи квадратных метров.

Пожару был присвоен повышенный ранг. Огонь охватил две тысячи квадратных метров.Возгорание произошло на рынке "Классик" на улице Малое Зеленое кольцов поселке Янтарный под Ростовом. Загорелся склад, на котором хранилась посуда и электротехника. Как уточняет интернет-издание , экстренные службы получили сообщение о пожаре в половину седьмого утра.Сначала сообщалось, что огонь распространился на одной тысяче "квадратов", а затем пожар охватил в два раза большую площадь. К тушению привлекли 117 человек, отмечает телеканал . Также были задействованы более 40 единиц техники, два пожарных поезда и вертолет Ми-8.Согласно предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Как пишет , проверкой по факту случившегося будет заниматься прокуратура.