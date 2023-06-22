Сразу в нескольких школьных лагерях Владимира сегодня проверили качество питания. Экспертная...

Сразу в нескольких школьных лагерях Владимира сегодня проверили качество питания. Экспертная комиссия-в неё вошли активисты "Народного фронта", представители Роспотребнадзора, а также технологи- провела мониторинг.Нина Русак, начальник лагеря при школе № 36 г. Владимира:- В этом году в нашем лагере отдыхает 200 человек детей. 200 человек детей, которые с удовольствием ходят в лагерь, потому что питание очень хорошее, много в рационе фруктов, кормим мы 2 раза в день. Это завтрак и обед, так как у нас дети не спят, поэтому мы полдник выдаем как бы в обед совмещенный. Работаем мы с половины 9-го до половины третьего.Общественники оценили условия, в которых готовится еда для детей, посетили столовую. Разнообразное ли меню, большая ли порция ребенку, как налажен питьевой режим. Вопросы, которые интересовали экспертов. Проверку сегодня провели не только в 36-ой, но в 40-ой школе Владимира. По словам общественников, нарушений не выявлено. Питание за смену в 21 день обходится родителям в 754 рубля, для детей из малообеспеченных семей оно было бесплатным.Артём Старостин, руководитель исполкома Народного фронта во Владимирской области:- Мы в диалоге обсуждаем, как улучшить, как направить нормативы и технологические процессы в лучшую сторону, чтобы наши школьники, дети дошкольного возраста получали качественное безопасное питание и физиологически безопасную воду.