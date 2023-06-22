Площадь пожара – 1100 квадратных метров, сгорела кровля и одна квартира, объяснили в МЧС. Пожар произошел 21 июня около шести вечера. Огонь вспыхнул в одной из квартир дома №8 на улице Мира в

Площадь пожара – 1100 квадратных метров, сгорела кровля и одна квартира, объяснили в МЧС. Пожар произошел 21 июня около шести вечера. Огонь вспыхнул в одной из квартир дома №8 на улице Мира в селе Черкутино. Спасателям пришлось эвакуировать 51 человека, из них – 9 детей. В ликвидации пожара участвовали 49 человек личного состава, они использовали