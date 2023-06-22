Площадь здания детского сада на Полярной улице составит свыше четырех тысяч квадратных метров.

Площадь здания детского сада на Полярной улице составит свыше четырех тысяч квадратных метров.Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко анонсировал строительство детского сада в Южном Медведкове. Здание дошкольного учреждения, рассчитанного на 220 воспитанников, возведут на Полярной улице – рядом со строящимися корпусами 2.1-2.3 нового жилого квартала.Площадь объекта составит 4,4 тысячи квадратных метров. Его возведут за счет инвестиционных средств. Как только детский сад будет построен, его передадут на баланс города. Москомстройинвест и застройщик подписали соответствующий договор, сообщила председатель комитета Анастасия Пятова.В детском саду для разных возрастов воспитанников сделают девять групп, помещения для занятий спортом и музыкой, а также развивающих кружков. Там будут работать психологи и логопеды.Окна игровых и спален будут выходить на сад. Так удастся снизить шум. Оконные проемы будут большими, чтобы свет хорошо попадал в помещения. На первом этаже сделают выходы к игровым площадкам с элементами для развития, экспериментов и активных игр.Войстратенко также рассказал, что специалисты Мосгосстройнадзора во время возведения здания детского сада на Полярной улице будут проводить контрольно-надзорные мероприятия. После того, как застройщик проинформировал о начале строительства, инспекторы составили график проверок. К ним подключат специалистов подведомственного Центра экспертиз."Эксперты оценят соответствие объекта проектным решениям", – сообщил председатель Мосгосстройнадзора.Кстати, в данном жилом комплексе девелопер построит 10 жилых корпусов, часть из них уже введена в эксплуатацию. Эта территория является экс-промзоной, она комплексно развивается в соответствии с решениями мэра Москвы Сергея Собянина. Не так давно в этом жилом комплексе заработал детский сад на 300 мест.Ранееруководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщал, что в районе Соколиная гора сдан в эксплуатацию детский сад для 125 воспитанников. Это второе дошкольное учреждение, которое ввели в Восточном административном округе с начала 2023 года. Подробнее об этом "Дни.ру".