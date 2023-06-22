Владимирские производители могут выйти на экспорт под своими торговыми марками. Владимирские...

Владимирские производители могут выйти на экспорт под своими торговыми марками.Владимирские производители могут заполнить отечественной продукцией не только внутренний рынок, но и выйти со своими товарами на экспорт, уверен директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушев. С рабочим визитом он посетил ковровский завод "Аскона".Развитие промышленных производств положительно влияет не только на экономику страны и отдельно взятых регионов. Это создание новых рабочих мест - следовательно повышение квалификации населения, заявил Роман Чекушов, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России.Роман Чекушов, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России:- Предприятие постоянно развивается. Постоянно модернизирует свои производственные линии. Мы видели сегодня, как и производственные линии ещё предыдущего образца, так и станочное оборудование уже нового поколения.В прошлом году из-за санкционного давления снизился экспорт российских товаров. Но ненадолго. Логистику переориентировали. С Евросоюза и Северной Америки на Южную Азию, африканский континент и Латинскую Америку. На новых рынках товары российских, в том числе и владимирских производителей, востребованы.Сергей Сидорин, министр экономического развития и промышленности Владимирской области:- Фанера, это и стекло. Это, как не удивительно, двери. Мы поставляем двери в ряд иностранных государств. Т.е. здесь есть понимание, что то, что производиться на территории Владимирской области - это тот продукт, который может быть не только внутри страны, но и активно продаваться на экспорт. И он не спадает в объёмах.Ещё нужно время, чтобы наладить вопросы с расчётами, торговыми операциями. Работа в этом направлении активно ведётся. Владимирским производителям в этом помогают региональный Центр поддержки экспорта и Правительство области. Уже заметны результаты, поэтому задача Президента по увеличению экспорта на 70% абсолютно достижима, уверен Роман Чекушов.Роман Чекушов, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России:- Экспорт развивается не только нашей сырьевой базы, не только первых переделов - имею ввиду лесопромышленный комплекс и металлургическую продукцию. Но и достаточно высокотехнологическое направление. Мы конкурентноспособны на рынках не только бывшего Советского Союза - в странах ЕАЭС. Активно развиваем продажи и в Средней Азии, и на Ближнем Востоке.Места покинувшего Россию иностранного бизнеса занимают отечественные компании. Их знаний и навыков достаточно, чтобы наладить выпуск российской продукции под своими торговыми марками. Чтобы в дальнейшем не только насытить внутренний рынок, но и выйти на международные торговые площадки.Максим Калашников, Александр Голубев. "Вести-Владимир".