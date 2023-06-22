Владимирские семьи смогут рассчитывать на поддержку от государства при покупке жилья в...

Владимирские семьи смогут рассчитывать на поддержку от государства при покупке жилья в ипотеку.Федеральный Минстрой планирует запустить новую жилищную программу по поддержке молодежи. Людям в возрасте до тридцати пяти лет будут частично компенсировать расходы на аренду жилья при условии, что они начнут откладывать деньги на первоначальный взнос по ипотеке.Подробно об условиях будущей программы пишут "Известия". Основная целевая аудитория - граждане 23-27-ми лет, которые уже получили образование, устроились на работу и планируют создать семью. Средняя стоимость аренды жилья в России по данным интернет-сервисов составляет примерно 25 тысяч рублей. При условии компенсации половины платежа, срок накопления первоначального взноса составит от полутора лет. Это поможет стимулировать молодежь к покупке собственного жилья, а заодно - вывести из тени нелегальных арендодателей.