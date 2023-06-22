Владимирскому мастеру мстерской миниатюры Владимиру Молодкину присвоено звание Народный художник...

Владимирскому мастеру мстерской миниатюры Владимиру Молодкину присвоено звание "Народный художник России".Указом Президента России Владимира Путина почётное звание «Народный художник Российской Федерации» присвоено уроженцу Вязниковского района, мастеру миниатюрной живописи, члену Союза художников России Владимиру Николаевичу Молодкину, сообщила пресс-служба министерства культуры Владимирской области. .Владимир Молодкин - один из самобытнейших художников-миниатюристов, яркий представитель мстёрской школы лаковой миниатюрной живописи.Выпускник Мстёрской художественной профтехшколы им. Ф.А. Модорова, 60 лет своей жизни посвятил народным художественным промыслам.Фото: пресс-служба министерства культуры Владимирской области.