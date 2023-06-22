Как рассказал Александр Авдеев, в 4:00 состоялось возложение цветов на мемориале Князь-Владимирского кладбища.

Во Владимире почтили подвиг советских солдат в Великой Отечественной войне. Как рассказал Александр Авдеев, в 4:00 состоялось возложение цветов на мемориале Князь-Владимирского кладбища.В мероприятии приняли участие руководители города и области, кадеты, ветераны и рядовые жители Владимира.«Почтили память воинов, павших за Отечество, жертв блокадного Ленинграда, замученных узников гитлеровских концлагерей и всех наших близких и соотечественников, чьи жизни унесла самая кровавая война в истории человечества. Она принесла боль и потери каждой семье», - написал губернатор в соцсетях.Напомним, что 82 года назад, 22 июня 1941 года, началась война, которая унесла жизни десятков миллионов советских граждан.«Вечная слава и вечная память нашим родителям, бабушкам и дедам, спасшим человечество от коричневой чумы!», - резюмировал глава региона.